Новости дня

В Екатеринбурге сгорела веранда ресторана «Grand Урюк»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. В Екатеринбурге вечером 16 августа 2018 года сгорела летняя веранда ресторана «Grand Урюк» на улице Сакко и Ванцетти.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 20.53 по местному времени.



«На площади 15 кв. метров повреждены мебель, пол и кровля летней веранды. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: