Кризис

Россияне прогнозируют рост курса доллара США до 71 рубля 56 копеек

Россияне считают, что американская валюта в краткосрочной перспективе будет расти по отношению к рублю, и к 1 сентября 2018 года курс доллара США превысит 71 руб. 56 коп. О этом сообщает исследовательский центр Superjob по итогам своего опроса.



Для 33% россиян рубль все еще является лучшим средством хранения сбережений, доллар США назвали 21%, евро — 15%. 11% россиян считают, что свои накопления лучше хранить в других валютах: китайских юанях, фунтах стерлингов, японских йенах или на мультивалютных счетах.



Позиция рубля в качестве средства хранения накоплений сегодня — одна из самых низких за последние четыре года. Лишь в январе 2014 года рублю доверяло меньшее число россиян (31%). На фоне снижения интереса к рублю как к средству хранения накоплений выросли позиции американской валюты: рейтинг доллара США сегодня максимальный за 4 года (21%).



В то же время динамика курса доллара США сегодня интересует лишь 28% россиян. 54% не следят за новостями с валютной биржи. Сейчас, в период скачкообразного изменения курса, россияне прогнозируют рост американской валюты: по средним прогнозам к 1 сентября доллар США будет стоить 71 руб. 56 коп.



В опросах Superjob приняли участие 1 тыс. 600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: