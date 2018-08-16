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В большинстве магазинов сети «Магнит» в Свердловской области выявлены нарушения
16 август 2018 (17:49)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области подведены итоги плановой проверки торговых сетей АО «Тандер» (магазины «Магнит»), сообщает пресс-служба ведомства.
Проверено 245 магазинов, из них 205 работали с нарушениями, что составило 84%. Общее количество выявленных нарушений превысило 5 тыс.
После рассмотрения административных дел вынесено более 130 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 1 млн 900 тыс. руб. В настоящее время более 1 млн 600 тыс. руб. оплачены хозяйствующим субъектом.
Основные группы нарушений: нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, несоблюдение требований к знаку о запрете курения, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, обман потребителей, введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара.
В адрес общества было выдано 24 предписания о приостановке реализации продукции.
Проверено 245 магазинов, из них 205 работали с нарушениями, что составило 84%. Общее количество выявленных нарушений превысило 5 тыс.
После рассмотрения административных дел вынесено более 130 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 1 млн 900 тыс. руб. В настоящее время более 1 млн 600 тыс. руб. оплачены хозяйствующим субъектом.
Основные группы нарушений: нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, несоблюдение требований к знаку о запрете курения, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, обман потребителей, введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара.
В адрес общества было выдано 24 предписания о приостановке реализации продукции.
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