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В Екатеринбурге перенесли сроки общественного обсуждения генплана

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил новые сроки проведения общественных слушаний по новому генплану развития города до 2035 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.



Ранее предполагалось, что на рассмотрение общественности проект будет вынесен в августе-сентябре 2018 года. Согласно новому постановлению, общественные обсуждения генплана пройдут в ноябре-декабре 2018 года.



Соответственно, на утверждение в минстрой Свердловской области документ будет отправлен в декабре 2018 года.



В июле 2018 года генплан развития города был утвержден Екатеринбургской городской думой.

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