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Суд оштрафовал «Альфа-Банк» за отказ предоставить документы для проверки в Свердловский Роспотребнадзор
16 август 2018 (16:38)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Суд оштрафовал АО «Альфа-Банк» на 20 тыс. руб. за отказ предоставить документы для проверки Первоуральскому отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, ведомство инициировало проверку на предмет соблюдения банком законодательства в сфере защиты прав потребителей и исполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) на основании распоряжения замруководителя Свердловского Роспотребнадзора. Однако в ответ на запрос инспектора Роспотребнадзора предоставить документы для проверки банк отправил письмо, в котором объяснил отказ банковской тайной.
В итоге надзорный орган так и не получил необходимые для проверки документы. Тогда инспектор Роспотребнадзора направил собранный материал в суд. Мировой судья участка № 410 Мещанского района Москвы признал «Альфа-Банк» виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)» и оштрафовал на 20 тыс. руб. Позже решение подтвердил Мещанский районный суд Москвы.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, ведомство инициировало проверку на предмет соблюдения банком законодательства в сфере защиты прав потребителей и исполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) на основании распоряжения замруководителя Свердловского Роспотребнадзора. Однако в ответ на запрос инспектора Роспотребнадзора предоставить документы для проверки банк отправил письмо, в котором объяснил отказ банковской тайной.
В итоге надзорный орган так и не получил необходимые для проверки документы. Тогда инспектор Роспотребнадзора направил собранный материал в суд. Мировой судья участка № 410 Мещанского района Москвы признал «Альфа-Банк» виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)» и оштрафовал на 20 тыс. руб. Позже решение подтвердил Мещанский районный суд Москвы.
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