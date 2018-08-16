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Банк России откладывает покупку иностранной валюты на сумму 74,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 16.08.2018. Банк России не покупал иностранную валюту четыре дня, отложенный объем покупок превысил 74,64 млрд руб., следует из материалов, размещенных на сайте регулятора.



8 августа 2018 года ЦБ РФ вдвое снизил покупки валюты — до 8,4 млрд руб. В течение четырех дней с этого момента валютные интервенции полностью остановлены. Это означает, что отложенный спрос Центробанка на валюту на 16 августа составляет около 74,6 млрд руб.



Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов, и регулируется бюджетным правилом. По плану Минфина в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.



Ранее регулятор приостанавливал интервенции на шесть дней в апреле 2018 года в связи с ослаблением рубля из-за объявления новых санкций США. После этого объемы закупок были восстановлены в двукратном размере.

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