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Банк России откладывает покупку иностранной валюты на сумму 74,6 млрд рублей
16 август 2018 (16:22)
УрБК, Москва, 16.08.2018. Банк России не покупал иностранную валюту четыре дня, отложенный объем покупок превысил 74,64 млрд руб., следует из материалов, размещенных на сайте регулятора.
8 августа 2018 года ЦБ РФ вдвое снизил покупки валюты — до 8,4 млрд руб. В течение четырех дней с этого момента валютные интервенции полностью остановлены. Это означает, что отложенный спрос Центробанка на валюту на 16 августа составляет около 74,6 млрд руб.
Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов, и регулируется бюджетным правилом. По плану Минфина в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.
Ранее регулятор приостанавливал интервенции на шесть дней в апреле 2018 года в связи с ослаблением рубля из-за объявления новых санкций США. После этого объемы закупок были восстановлены в двукратном размере.
8 августа 2018 года ЦБ РФ вдвое снизил покупки валюты — до 8,4 млрд руб. В течение четырех дней с этого момента валютные интервенции полностью остановлены. Это означает, что отложенный спрос Центробанка на валюту на 16 августа составляет около 74,6 млрд руб.
Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов, и регулируется бюджетным правилом. По плану Минфина в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.
Ранее регулятор приостанавливал интервенции на шесть дней в апреле 2018 года в связи с ослаблением рубля из-за объявления новых санкций США. После этого объемы закупок были восстановлены в двукратном размере.
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