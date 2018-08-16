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За семь месяцев 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли почти 5 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. По итогам семи месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 4 млн 943 тыс. 434 пассажира (+16% к 2017 году), сообщает пресс-служба компании.



На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 2 млн 737 тыс. 604 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 млн 271 тыс. 939 человек, по СНГ — 933 тыс. 891 человек. Пассажирооборот вырос на 17% и составил 11 818 954 млн пасс. км.



В июле услугами авиакомпании воспользовались 1 млн 002 тыс. 962 пассажира, среди которых внутренними линиями — 562 тыс. 652 человека, международными — 1 млн 291 тыс. 237 человек и по СНГ — 149 тыс. 073 человека. Самыми популярными направлениями июля стали рейсы из Москвы в Симферополь, Анапу, Калининград, Сочи, Барселону, Ларнаку, Тель-Авив.



В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 46 современных авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

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