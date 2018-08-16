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Правительство РФ решило увеличить площадь ОЭЗ «Титановая долина» под Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Под Екатеринбургом построят вторую очередь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Соответствующее постановление приняло федеральное правительство.



«Согласно прогнозным показателям эффективности функционирования новой площадки ОЭЗ, к 2027 году объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит более 10 миллиардов рублей, количество созданных рабочих мест — не менее 1 тыс. 268 единиц, объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг превысит 140 млрд руб. Совокупный объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от новой площадки ОЭЗ должен превысить 7 млрд руб. к 2027 году. При этом срок окупаемости новой площадки будет менее года», ― говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.



По данным правительства, потенциальными резидентами новой площадки готовы стать восемь компаний. Объем запланированных инвестиций (накопленным итогом за три года) оценивается в 3,8 млрд руб. Планируется, что Свердловская область потратит на создание новой площадки 2,9 млрд руб.



Согласно документу, по состоянию на 1 июля 2018 года в ОЭЗ зарегистрировано 12 резидентов, создано около 130 рабочих мест. На финансирование объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и другой инфраструктуры ОЭЗ было направлено 1 млрд руб. из федерального бюджета, 2,4 млрд руб. из бюджета Свердловской области и местных бюджетов, 339,5 млн руб. из внебюджетных источников. Объем инвестиций резидентов превысил 6 млрд руб. В бюджеты всех уровней резиденты уплатили более 193 млн руб. налогов.

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