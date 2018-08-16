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Правительство РФ решило увеличить площадь ОЭЗ «Титановая долина» под Екатеринбургом
16 август 2018 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Под Екатеринбургом построят вторую очередь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Соответствующее постановление приняло федеральное правительство.
«Согласно прогнозным показателям эффективности функционирования новой площадки ОЭЗ, к 2027 году объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит более 10 миллиардов рублей, количество созданных рабочих мест — не менее 1 тыс. 268 единиц, объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг превысит 140 млрд руб. Совокупный объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от новой площадки ОЭЗ должен превысить 7 млрд руб. к 2027 году. При этом срок окупаемости новой площадки будет менее года», ― говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.
По данным правительства, потенциальными резидентами новой площадки готовы стать восемь компаний. Объем запланированных инвестиций (накопленным итогом за три года) оценивается в 3,8 млрд руб. Планируется, что Свердловская область потратит на создание новой площадки 2,9 млрд руб.
Согласно документу, по состоянию на 1 июля 2018 года в ОЭЗ зарегистрировано 12 резидентов, создано около 130 рабочих мест. На финансирование объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и другой инфраструктуры ОЭЗ было направлено 1 млрд руб. из федерального бюджета, 2,4 млрд руб. из бюджета Свердловской области и местных бюджетов, 339,5 млн руб. из внебюджетных источников. Объем инвестиций резидентов превысил 6 млрд руб. В бюджеты всех уровней резиденты уплатили более 193 млн руб. налогов.
«Согласно прогнозным показателям эффективности функционирования новой площадки ОЭЗ, к 2027 году объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит более 10 миллиардов рублей, количество созданных рабочих мест — не менее 1 тыс. 268 единиц, объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг превысит 140 млрд руб. Совокупный объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от новой площадки ОЭЗ должен превысить 7 млрд руб. к 2027 году. При этом срок окупаемости новой площадки будет менее года», ― говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.
По данным правительства, потенциальными резидентами новой площадки готовы стать восемь компаний. Объем запланированных инвестиций (накопленным итогом за три года) оценивается в 3,8 млрд руб. Планируется, что Свердловская область потратит на создание новой площадки 2,9 млрд руб.
Согласно документу, по состоянию на 1 июля 2018 года в ОЭЗ зарегистрировано 12 резидентов, создано около 130 рабочих мест. На финансирование объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и другой инфраструктуры ОЭЗ было направлено 1 млрд руб. из федерального бюджета, 2,4 млрд руб. из бюджета Свердловской области и местных бюджетов, 339,5 млн руб. из внебюджетных источников. Объем инвестиций резидентов превысил 6 млрд руб. В бюджеты всех уровней резиденты уплатили более 193 млн руб. налогов.
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