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В Свердловской области средний размер автокредита за год вырос на 10,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. В I полугодии 2018 года средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 10,1% в годовом выражении, до 670,9 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Регион занимает 16 место по стране по величине среднего размера автокредита. В целом по России показатель в I полугодии составил 712,8 тыс. руб., это на 10% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



«В последние годы средний размер автокредита растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим фактором роста не только среднего размера автокредита, но и всего сегмента автокредитования, остается реализация государственной программы поддержки автопрома. Так, в 2018 году средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля до 1,5 млн руб. в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы. Кроме того, на увеличение среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне», ― комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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