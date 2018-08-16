Кризис
В Екатеринбурге число объектов общественного питания, выставленных на продажу, увеличилось на 36%
16 август 2018 (15:11)
Число баров, ресторанов и кофеен, выставленных на продажу в Екатеринбурге, за год выросло на 36% до 45 объектов. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по продаже и подбору недвижимости N1.RU.
Большая часть объектов, появившихся в последние несколько месяцев, продается по цене ниже, чем год назад. Их средняя цена на 47% меньше, чем в сентябре 2017 года — 15,2 млн руб.
«Прирост объектов общественного питания произошел из-за небольших местечковых заведений, у владельцев которых просто сменились планы на жизнь. В некоторых объявлениях о продаже заведений говорится, например, что объект продается из-за переезда», — отмечает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
Одно из самых дешевых заведений продается сейчас в центре города: за 670 тыс. руб. предлагается кофе-бар на Малышева. Один из самых дорогих объектов — «Лось Вегас» на Вторчермете — можно приобрести за 20 млн руб.
Большая часть объектов, появившихся в последние несколько месяцев, продается по цене ниже, чем год назад. Их средняя цена на 47% меньше, чем в сентябре 2017 года — 15,2 млн руб.
«Прирост объектов общественного питания произошел из-за небольших местечковых заведений, у владельцев которых просто сменились планы на жизнь. В некоторых объявлениях о продаже заведений говорится, например, что объект продается из-за переезда», — отмечает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
Одно из самых дешевых заведений продается сейчас в центре города: за 670 тыс. руб. предлагается кофе-бар на Малышева. Один из самых дорогих объектов — «Лось Вегас» на Вторчермете — можно приобрести за 20 млн руб.
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