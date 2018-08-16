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Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 83 коп.
16 август 2018 (15:05)
УрБК, Москва, 16.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 51,6 коп., до 66,89 руб., курс евро — на 83,2 коп., до 76,06 руб.
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