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Компания «Уралвторма» оштрафована за незаконное использование земли федерального значения
16 август 2018 (14:27)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Свердловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований земельного законодательства в деятельности ООО «Уралвторма», в ходе которой выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что компания использовала земельный участок в целях размещения пункта приема вторичного сырья без оформленных в установленном порядке документов. Эта земля является федеральной собственностью и находится в полосе отвода ОАО «РЖД».
Прокурором в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Управление Росреестра по Свердловской области юридическому лицу назначило административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
В целях устранения нарушений закона прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Установлено, что компания использовала земельный участок в целях размещения пункта приема вторичного сырья без оформленных в установленном порядке документов. Эта земля является федеральной собственностью и находится в полосе отвода ОАО «РЖД».
Прокурором в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Управление Росреестра по Свердловской области юридическому лицу назначило административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
В целях устранения нарушений закона прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
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