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Студенты могут получить практический опыт работы на передовых предприятиях ФСК ЕЭС

УрБК, Тобольск, 16.08.2018. Ежегодно летом Федеральная сетевая компания открывает сезон студенческих строительных отрядов, сообщает Группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



«Работа на объектах электросетевого комплекса компании позволяет студентам вузов попрактиковаться, заявить о себе с профессиональной стороны, заработать, а в перспективе даже трудоустроиться. Ребята из студенческого строительного отряда «Лазер» Сургутского государственного университета в течение месяца работали на подстанции филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири 500 кВ «Тобол» в городе Тобольск», — рассказывают в ФСК ЕЭС.



В компании считают, что практический опыт работы на реальном предприятии может стать хорошим стартом дальнейшего профессионального роста для специалистов. Тем более, что подстанция «Тобол» — первый в России энергообъект высокого класса напряжения, в котором успешно реализованы передовые цифровые технологии.

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