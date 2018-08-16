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Несмотря на санкционные ожидания ЦБ РФ оставит ключевую ставку на текущем уровне

УрБК, Москва, 16.08.2018. С большой вероятностью Банк России в сентябре оставит ключевую ставку на текущем уровне, сообщил УрБК аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.



«Сложившийся на данный момент курс национальной валюты, инфляционные показатели, темпы прироста ВВП и иные значимые параметры находятся на тех уровнях, при которых и понижение и повышение ставки было бы нецелесообразным», — отметил Алексей Коренев.



Но, по его мнению, ситуация осложняется тем, что 22 августа будет окончательно озвучен перечень санкций из первого пакета, предложенного группой американских сенаторов.



«Центробанк в своих решениях будет вынужден опираться не только на текущие макроэкономические показатели отечественной экономики, но и учитывать перспективы введения двух пакетов новых санкций, а также оценивать возможные последствия от их фактического применения. Если введенные санкции окажутся заметно смягчены по сравнению с первоначальным вариантом, то ставка останется неизменной. А вот если мы увидим «жесткий» вариант принятия нового пакета санкций и значительную неопределенность на счет второго пакета, планируемого через три месяца, Банк России вполне может пойти на увеличение ставки до 7,50%», — считает Алексей Коренев.



«С учетом ожиданий фактического состава анонсированных Соединенными Штатами санкций, вероятность того, что ставка будет пересмотрена в сторону понижения, оценивается нами не выше 0,10 (то есть 10%). Вероятность того, что ставка будет повышена до 7,50% составляет примерно 0,25 (25%), а вероятность, что ставка будет оставлена неизменной оценивается нами примерно в 0,65 (то есть в 65%)», — резюмировал аналитик ГК «Финам».

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