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В Свердловской области индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в январе-июне снизился на 11,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июле 2018 года вырос на 8,2% к аналогичному периоду 2017 года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сфере добычи полезных ископаемых показатель снизился на 11,1%, в обрабатывающих производствах — вырос на 9,7%.



Среди обрабатывающих производств выше уровня соответствующего периода прошлого года индексы производства наблюдались в металлургическом производстве — на 1,6%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 5,3%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения — на 4,3%, производстве пищевых продуктов — на 6,6%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на 8,8%, производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 46,4%, производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 20%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 36,1%, производстве кокса и нефтепродуктов — на 2,5%, производстве напитков — на 4,6%.



Снижение индекса производства по сравнению с январем-июнем 2017 года отмечалось в производстве бумаги и бумажных изделий — на 28,7%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 10,9%, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 18%, производстве электрического оборудования — на 9%, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 7,8%, производстве мебели — на 3,1%, производстве текстильных изделий — на 21,2%, производстве одежды — на 11,4%, производстве кожи и изделий из кожи — на 43,5%.



Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха снизился на 0,3%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов вырос на 16%.

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