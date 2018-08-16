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44% россиян в ближайший год ожидают увеличения числа безработных

УрБК, Москва, 16.08.2018. Голоса россиян по вопросу о тенденциях развития рынка труда и безработицы в будущем году разделились практически поровну. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».



По данным опроса, 44% россиян считают, что в ближайший год безработных станет больше. Среди возрастной группы 40-54 лет такого мнения придерживаются 49% респондентов, а среди опрошенных в возрасте 18-24 лет — 37%.



42% опрошенных уверены, что численность безработных сохранится на нынешнем уровне. Снижение уровня безработицы допускают 5% респондентов.



Опрос проведен 19-25 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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