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Сумма штрафов за нарушения при госзакупках в Свердловской области выросла за год в 2,5 раза

16 август 2018 (11:34)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. На Среднем Урале сумма штрафов за нарушения при госзакупках выросла за год в 2,5 раза, до 4,7 млн руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сегодня сообщил руководитель Управления ФАС России по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

По его словам, больше всего нарушений выявлено в муниципалитетах, и в 99% случаев это связано с недостаточной подготовкой кадров.

В связи с этим, как отметил Дмитрий Шалабодов, ведомство предложило правительству Свердловской области централизовать закупки, чтобы, к примеру, не больницы по отдельности этим занимались, а министерство здравоохранения региона.

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