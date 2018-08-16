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Центробанк выпустил в обращение монету к юбилею Владимира Высоцкого
16 август 2018 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Банк России 15 августа выпустил в обращение памятные монеты из серебра, посвященные юбилею поэта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Монета номиналом 2 рубля «Поэт, актер В. С. Высоцкий» дополняет серию «Выдающиеся личности России». На ее оборотной стороне на фоне силуэтов двух коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа указаны годы жизни: 1938-1980. Вверху по окружности расположена надпись: «Владимир Высоцкий».
В 2018 году исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, и это вторая памятная монета, посвященная поэту, актеру, автору и исполнителю песен: в январе этого года Банк России выпустил аналогичную монету номиналом 25 рублей.
Также выпускается монета, посвященная Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. На оборотной стороне монеты номиналом 1 рубль изображена эмблема ведомства и расположена надпись: «Росреестр».
Серия «На страже Отечества» дополняется монетой номиналом 3 рубля. На ней изображена группа солдат со знаменем и мушкетами в форме и с вооружением периода Отечественной войны 1812 года на фоне клубов дыма, силуэтов солдат и офицера у пушки. Внизу по окружности — надпись: «На страже Отечества».
Также в обращение поступает монета номиналом 3 рубля: «350-летие отечественного государственного судостроения». На ней изображен фрегат «Орел» на фоне силуэтов современных судов.
Тираж каждой из выпускаемых монет — 3 тыс. штук.
Монета номиналом 2 рубля «Поэт, актер В. С. Высоцкий» дополняет серию «Выдающиеся личности России». На ее оборотной стороне на фоне силуэтов двух коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа указаны годы жизни: 1938-1980. Вверху по окружности расположена надпись: «Владимир Высоцкий».
В 2018 году исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, и это вторая памятная монета, посвященная поэту, актеру, автору и исполнителю песен: в январе этого года Банк России выпустил аналогичную монету номиналом 25 рублей.
Также выпускается монета, посвященная Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. На оборотной стороне монеты номиналом 1 рубль изображена эмблема ведомства и расположена надпись: «Росреестр».
Серия «На страже Отечества» дополняется монетой номиналом 3 рубля. На ней изображена группа солдат со знаменем и мушкетами в форме и с вооружением периода Отечественной войны 1812 года на фоне клубов дыма, силуэтов солдат и офицера у пушки. Внизу по окружности — надпись: «На страже Отечества».
Также в обращение поступает монета номиналом 3 рубля: «350-летие отечественного государственного судостроения». На ней изображен фрегат «Орел» на фоне силуэтов современных судов.
Тираж каждой из выпускаемых монет — 3 тыс. штук.
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