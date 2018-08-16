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В I полугодии 2018 года объем долга потенциальных российских банкротов вырос до 37 млрд рублей
16 август 2018 (10:28)
УрБК, Москва, 16.08.2018. Долг потенциальных банкротов увеличился в I полугодии 2018 года на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 37,02 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Национального центра банкротств (НЦБ).
Число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. человек. По прогнозу экспертов НЦБ, к 2020 году их число может вырасти в пять раз.
Также вырос средний размер так называемой безнадежной задолженности, заявленной в исках. Она составила 1,7 млн руб., увеличившись на 34% за год.
Количество банкротств граждан в I полугодии выросло на 45%. За первые шесть месяцев финансово несостоятельными признаны 19 тыс. 53 человека. В 84,5% случаев граждане сами инициировали процедуру банкротства.
Число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. человек. По прогнозу экспертов НЦБ, к 2020 году их число может вырасти в пять раз.
Также вырос средний размер так называемой безнадежной задолженности, заявленной в исках. Она составила 1,7 млн руб., увеличившись на 34% за год.
Количество банкротств граждан в I полугодии выросло на 45%. За первые шесть месяцев финансово несостоятельными признаны 19 тыс. 53 человека. В 84,5% случаев граждане сами инициировали процедуру банкротства.
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