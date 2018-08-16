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В Екатеринбурге временно приостановили работу СК «Катюша» и RedwoodCafe из-за отравления детей
16 август 2018 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. В Екатеринбурге могут закрыть спортивный клуб «Катюша» и кафе RedwoodCafe (ООО «Созвездие ОРИОН») из-за отравления детей на сборах по спортивной гимнастике.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сборы проходили на базе средней школы № 181. Когда поступила информация об отравлении детей, инспекторы проверили школу, спортивный клуб и кафе, которое отвечало за питание участников мероприятия.
В результате выяснилось, что источником инфекции стал сотрудник предприятия общепита, сейчас он отстранен от работы. Кроме того, в ходе проверки инспекторы Роспотребнадзора обнаружили, что СК «Катюша» и RedwoodCafe работали без уведомления о своей деятельности надзорного органа.
В отношении компаний составлены протоколы о временном запрете деятельности, материалы переданы в суд. Сейчас спортивный комплекс и кафе не работают. Материалы эпидрасследования направлены в правоохранительные органы. Подготовлен иск в суд о ликвидации юридического лица в отношении ООО «Созвездие ОРИОН» и СК «Катюша».
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сборы проходили на базе средней школы № 181. Когда поступила информация об отравлении детей, инспекторы проверили школу, спортивный клуб и кафе, которое отвечало за питание участников мероприятия.
В результате выяснилось, что источником инфекции стал сотрудник предприятия общепита, сейчас он отстранен от работы. Кроме того, в ходе проверки инспекторы Роспотребнадзора обнаружили, что СК «Катюша» и RedwoodCafe работали без уведомления о своей деятельности надзорного органа.
В отношении компаний составлены протоколы о временном запрете деятельности, материалы переданы в суд. Сейчас спортивный комплекс и кафе не работают. Материалы эпидрасследования направлены в правоохранительные органы. Подготовлен иск в суд о ликвидации юридического лица в отношении ООО «Созвездие ОРИОН» и СК «Катюша».
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