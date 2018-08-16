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На ММК завершается строительство водоохранного проекта стоимостью 660 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 16.08.2018. В акватории Магнитогорского водохранилища вступает в завершающую стадию строительство разделительной дамбы, возводимой в рамках реконструкции системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК». Проект стоимостью около 660 млн руб. позволит существенно снизить экологическую нагрузку на водоем, сообщают в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».



«Дамба позволит сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз: с 52 тыс. кубических метров в час до 4,5 тыс. в час, а массу сброса загрязняющих веществ — в семь раз. Таким образом, будет достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК», — отмечается в сообщении компании.



Проект предусматривает увеличение объёмов оборотного водоснабжения за счёт перевода ТЭЦ и кислородной станции № 4 на оборотное водоснабжение через акваторию резервуара-охладителя.



Ключевым элементом реконструкции является строительство разделительной дамбы в акватории Магнитогорского водохранилища между Казачьей переправой и Южным переходом. В настоящее время практически закончен намыв дамбы, завершены строительные работы по водовыпуску с теплого канала ТЭЦ в оборотную часть резервуара-накопителя, а также работы по строительству подпорной бетонной стенки под Южным мостом. Выполняются мероприятия по укреплению берега дамбы, строительству инспекционной дороги и разворотных площадок. Практически закончены подготовительные работы по строительству водопропускного устройства, состоящего из трех трубопроводов диаметром 1 200 и 1 400 мм. Эти трубопроводы, расположенные в нижней части дамбы для подпитки системы оборотного водоснабжения из Магнитогорского водохранилища, будут оборудованы рыбозащитными устройствами и средствами контроля. В ближайшее время на месте существующего выпуска под Казачьей переправой начнутся работы по строительству водовыпуска в Магнитогорское водохранилище с системой регулирования сброса. Завершить возведение дамбы планируется к октябрю 2018 года. Проектный срок эксплуатации гидротехнического сооружения — 50 лет.



С окончанием строительных работ будут выполнены мероприятия по озеленению дамбы и запуску рыбы в Магнитогорское водохранилище.

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