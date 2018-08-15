Кризис

В Свердловской области средний чек на покупки к школе превысил 3,5 тыс. рублей

В июле 2018 года средний чек покупок к новому учебному году в Свердловской области превысил 3,5 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сведения оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД».



Регион вошел в число субъектов РФ, где родители потратили больше всего на школьные принадлежности. В целом по стране средний чек покупок к новому учебному году составил 2,1 тыс. руб., за год он вырос на 23%.



Дороже всего родителям обходится покупка школьной формы — в среднем 1,8 тыс. руб. Это на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. На втором месте — детские брюки со средней ценой почти 1,4 тыс. руб. (рост на 14%). Покупка рюкзака обходится в 930 руб. (рост на 13%), блузки — в 670 руб. (роста на 17%), пенала — 640 руб. (роста на 28%). Самый значительный рост цены наблюдался у детской футболки — на 77%, до 390 руб., а также у настольной лампы — на 42%, до 330 руб.

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