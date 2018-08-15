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В Свердловской области 58,5 тыс. человек не обеспечены качественной питьевой водой

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Свыше 58,5 тыс. жителей Свердловской области получают недоброкачественную питьевую воду из централизованной системы водоснабжения. Это 1,6% от населения области, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Доброкачественной питьевой водой обеспечено 2,7 млн человек (69,7% населения области), условно доброкачественной — 1,13 млн человек (28,7%).



По данным Роспотребнадзора, почти четверть (23,3%) проб воды из централизованной системы водоснабжения не удовлетворяют требованиям по санитарно-химическим показателям, 3,1% — по микробиологическим. В распределительной сети водопроводов удельный вес неудовлетворительных проб воды по санитарным правилам составил 10,7%, по микробиологическим — 2,8%.



По факту выявленных нарушений за I полугодие инспекторы Роспотребнадзора наложили 596 штрафов на сумму 9,6 млн руб. В органы местного самоуправления подано 166 предложений по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, еще 24 предложения о применении дисциплинарных взысканий направлено работодателям.

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