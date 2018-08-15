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Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 5,85 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.08.2018. Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 5,849 млрд руб. из предложенных 10 млрд руб., сообщается на сайте Московской биржи.



Цена отсечения составила 97,1% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,16% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,1352% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,15% годовых. Спрос — 20,14 млрд руб.

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