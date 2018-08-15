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В Екатеринбурге суд запретил овощебазе № 4 эксплуатировать часть здания рынка
15 август 2018 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Судебные приставы запретили овощебазе № 4 на ул. Завокзальной в Екатеринбурге эксплуатацию части здания рынка.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Запрет действует до получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию.
«Указанное здание, являясь объектом незавершенного строительства и не имея разрешения на ввод в эксплуатацию, является местом повышенной опасности для граждан. Однако в нарушение всех правил владелец организации сдал в аренду первый этаж строящегося здания для осуществления предпринимательской деятельности», ― прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Судебные приставы вручили арендаторам требования для освобождения помещения, после чего опечатали объект. Возобновление деятельности предпринимателей возможно только после получения владельцем здания соответствующего разрешения.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Запрет действует до получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию.
«Указанное здание, являясь объектом незавершенного строительства и не имея разрешения на ввод в эксплуатацию, является местом повышенной опасности для граждан. Однако в нарушение всех правил владелец организации сдал в аренду первый этаж строящегося здания для осуществления предпринимательской деятельности», ― прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Судебные приставы вручили арендаторам требования для освобождения помещения, после чего опечатали объект. Возобновление деятельности предпринимателей возможно только после получения владельцем здания соответствующего разрешения.
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