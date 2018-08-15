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700 тонн двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК отправлено на строительство морского терминала в Калининградской области

УрБК, Нижний Тагил, 15.08.2018. Более 700 т двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК отгружено на строительную площадку будущего международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области, сообщает пресс-служба компании.



Двутавры «40К» длиной 12 метров предназначены для основных объектов строительства — причалов приема судов.



Открытие порта запланировано на конец 2019 года. Его географическое положение дает возможность организации широкой сети направлений рейсов круизных и грузопассажирских судов. Терминал будет располагать всеми необходимыми объектами инфраструктуры: волнозащитными сооружениями, зонами ожидания и грузовыми площадками, пунктом пропуска через государственную границу для пассажиров и грузового транспорта, пунктом таможенного контроля.



ЕВРАЗ НТМК производит двутавры из стали, природнолегированной ванадием, что придает продукции особую прочность. Комбинат может изготавливать более 300 видов двутаров с разными характеристиками в зависимости от запросов потребителей. В 2017 году ЕВРАЗ НТМК освоил производство сверхпрочных балок, которые могут применяться для возведения высотных зданий.

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