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В России проблемы со связью возникли у абонентов Tele2

15 август 2018 (15:25)

УрБК, Москва, 15.08.2018. По данным портала Downdetector, на проблемы в работе Tele2 в России жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга.

Распределение типов неполадок: сбой всех сервисов — 43%, мобильная связь — 30%, мобильный интернет — 25%.

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