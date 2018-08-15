Новости дня
В Челябинской области средний размер потребкредитов превысил 180 тыс. рублей
15 август 2018 (15:14)
УрБК, Челябинск, 15.08.2018. Во II квартале 2018 года средний размер выданных в Челябинской области потребительских кредитов составил 181,4 тыс. руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
За год показатель вырос на 35%, во II квартале 2017 года средняя сумма потребкредитов в Челябинской области составляла 134,4 тыс. руб.
Челябинская область занимает 16 место среди субъектов РФ по данному показателю. В целом по стране средний размер выданных во II квартале потребкредитов составил 196,8 тыс. руб. Это на 35,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (145,2 тыс. руб.).
«Основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера. В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от сберегательных настроений к тактике более активного потребления. В свою очередь, граждане с неидеальной кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей популярностью у кредиторов», ― комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Исследование составлено на основе данных 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.
За год показатель вырос на 35%, во II квартале 2017 года средняя сумма потребкредитов в Челябинской области составляла 134,4 тыс. руб.
Челябинская область занимает 16 место среди субъектов РФ по данному показателю. В целом по стране средний размер выданных во II квартале потребкредитов составил 196,8 тыс. руб. Это на 35,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (145,2 тыс. руб.).
«Основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера. В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от сберегательных настроений к тактике более активного потребления. В свою очередь, граждане с неидеальной кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей популярностью у кредиторов», ― комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Исследование составлено на основе данных 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области средний размер потребкредитов превысил 200 тыс. рублей
- В Свердловской области средний размер потребкредитов превысил 200 тыс. рублей
- Во II квартале в России количество выданных банками крупных потребкредитов выросло на 37%
- В Челябинской области средний размер выданных потребительских кредитов за месяц вырос на 25,8%
- В Челябинской области за год средний размер потребительского кредита вырос на 21,4%