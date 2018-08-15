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Официальный курс доллара США снизился на 38 коп., евро — на 1 рубль

УрБК, Москва, 15.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 августа 2018 года. Курс долл. США снизился на 38 коп., до 66,38 руб., курс евро — на 1 руб., до 75,23 руб.

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