Кредиты в рублях против валюты

Резкое ослабление рубля относительно доллара США и евро на фоне негативного информационного фона не вызвало панического спроса на наличную валюту в банках Екатеринбурга. Эксперты связывают это с закредитованностью населения и отсутствием у него на руках свободных денежных средств.Напомним, 8 августа в российской прессе были опубликованы материалы о возможных новых санкциях против России, в числе которых ограничения для крупнейших российских госбанков, а в дальнейшем запрет на экспорт-импортные операции между Россией и США. Это вызвало резкий обвал курса рубля относительно доллара США и евро. В пунктах обмена валют банков Екатеринбурга доллар США доходил почти до 69 руб., а евро — до 78 руб. (наиболее выгодные курсы продажи — прим. ред).Учитывая тот факт, что стоимость доллара США вернулась к максимумам двухлетней давности, интересна реакция населения на ослабление рубля. Банки, представленные в столице Среднего Урала и наиболее активные в валютнообменных операциях, не отметили панического роста спроса на валюту.Пик интереса на обменные операции пришелся в банке «БКС Премьер» на 8-9 августа, когда обороты по конверсионным операциям среди клиентов филиала в Екатеринбурге выросли на 15-20% по сравнению с обычным временем, сообщил УрБК директор филиала «БКС Премьер» в Екатеринбурге Константин Ванеев.«В целом люди примерно в равных пропорциях покупают и продают валюту. Интерес традиционно выше к доллару США, чем к евро», — отметил Константин Ванеев.В банке «Нейва», чья доходная часть во многом формируется валютнообменными операциями, отметили определенное увеличение объема продажи валюты, но считают его вполне логичным.«Изменение курса, как правило, сопровождается активизацией процессов обмена валюты. На фоне произошедшего роста доллара США и евро мы также наблюдали увеличение объема операций», — сообщили УрБК в пресс-службе банка.В Свердловском филиале Россельхозбанка, наоборот, отметили, что объем операций по покупке-продаже иностранной валюты существенно не изменился.Эксперты полагают, что такая слабая реакция на существенные валютные колебания может быть связана с тем, что население региона и всей России закредитовано и не имеет свободных средств, чтобы вкладывать их в валюту.«Тот, кто мог и хотел купить валюту в достаточных объемах, тот это уже сделал. Остальное население у нас серьезно закредитовано. У людей нет на руках свободных средств, которыми они могли бы повлиять на курс или истощить в банках запасы наличной валюты», — считает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.В пользу этого объяснения говорит факт, что за первую половину 2018 года жители Урала взяли в долг у банков на 42% больше, чем годом ранее. По данным Уральского главного управления Банка России, общая задолженность населения в регионе увеличилась на 17,6%.По данным Минэкономразвития, потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений. В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности — более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках — до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).О серьезной закредитованности населения говорит также рост займов в микрофинансовых организациях (МФО). По данным Национального бюро кредитных историй, МФО в апреле-июне 2018 года выдали займов «до зарплаты» на 26,3 млрд руб. — на 23,8% больше, чем годом ранее.Прошедшие годы показали, что население России, как правило, остро реагирует на валютные колебания. Очереди в обменниках, рублевые кредиты на покупку валюты, массовый закуп импортных товаров — обычное поведение россиян в ответ на ослабление рубля.Тот факт, что угроза самых серьезных санкций против страны и довольно резкий рост курса иностранных валют не вызвали существенной активности граждан, говорит о том, что население стало экономически пассивным. Эксперты связывают это с переходом людей от стратегии потребления к стратегии выживания, когда ресурсов хватает только на ежедневные нужды.