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В Екатеринбурге из-за антисанитарии на 35 суток приостановлена работа службы доставки «Два берега»
15 август 2018 (13:48)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. По итогам проверки Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в отношении ООО «Пит Экспресс» (служба доставки «Два берега») составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ, который передан в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Решением суда первой инстанции деятельность предприятия ООО «Пит Экспресс» приостановлена на 35 суток. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе осмотра предприятия были установлены множественные нарушения санитарного законодательства, касающиеся маркировки, хранения, использования продукции и инвентаря. На предприятии отсутствуют условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, производственные и бытовые помещения требуют проведения ремонта и работ по дезинсекции. Доставка готовой продукции осуществляется личным неспециализированным легковым автотранспортом сотрудников. К моменту проверки не у всех работников были личные медицинские книжки.
В ходе осмотра предприятия были установлены множественные нарушения санитарного законодательства, касающиеся маркировки, хранения, использования продукции и инвентаря. На предприятии отсутствуют условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, производственные и бытовые помещения требуют проведения ремонта и работ по дезинсекции. Доставка готовой продукции осуществляется личным неспециализированным легковым автотранспортом сотрудников. К моменту проверки не у всех работников были личные медицинские книжки.
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