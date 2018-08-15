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В Екатеринбурге в течение недели будут ремонтировать по ночам улицу Мостовую

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. В Екатеринбурге с вечера 15 августа начнется ночной ремонт проезжей части улицы Мостовой в поселке Совхозном на ее участке от улицы Амундсена до улицы Предельной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



«Протяженность зоны ремонта на этом объекте улично-дорожной сети составит 200 метров. Привести в порядок дорожное полотно отрезка улицы Мостовой планируется в течение недели — с 15 по 22 августа. При этом ремонтные работы будут вести по ночам с 22.00 до 06.00 утра для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов Екатеринбурга. Объезжать закрытый участок улицы Мостовой в ночном режиме водители смогут по соседним улицам поселка», — говорится в сообщении.

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