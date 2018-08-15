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Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по качеству детских и школьных товаров

15 август 2018 (13:02)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Роспотребнадзор с 16 августа 2018 года запускает «горячую линию» по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По опыту предыдущих лет в Роспотребнадзоре указывают, что чаще всего на линию поступают вопросы о требованиях к качеству одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров.

«Наибольшую активность демонстрируют родители младших школьников, которые только набираются опыта в подборе товаров школьного ассортимента, ученической мебели для своих детей», — говорится в сообщении.

Работа «горячей линии» продлится до 4 сентября 2018 года.

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