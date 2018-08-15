Новости дня
Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по качеству детских и школьных товаров
15 август 2018 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Роспотребнадзор с 16 августа 2018 года запускает «горячую линию» по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По опыту предыдущих лет в Роспотребнадзоре указывают, что чаще всего на линию поступают вопросы о требованиях к качеству одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров.
«Наибольшую активность демонстрируют родители младших школьников, которые только набираются опыта в подборе товаров школьного ассортимента, ученической мебели для своих детей», — говорится в сообщении.
Работа «горячей линии» продлится до 4 сентября 2018 года.
По опыту предыдущих лет в Роспотребнадзоре указывают, что чаще всего на линию поступают вопросы о требованиях к качеству одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров.
«Наибольшую активность демонстрируют родители младших школьников, которые только набираются опыта в подборе товаров школьного ассортимента, ученической мебели для своих детей», — говорится в сообщении.
Работа «горячей линии» продлится до 4 сентября 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число обращений в свердловский Роспотребнадзор в I квартале выросло на 3%
- Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по приему купюр нового образца
- По итогам 2015 года в Свердловской области Роспотребнадзор провел около 300 проверок детских товаров
- Почти половина обращений свердловчан в Роспотребнадзор касается непродовольственных товаров
- Роспотребнадзор: 43,5% обращений свердловчан на горячую линию составляют жалобы на нарушение прав при приобретении товаров