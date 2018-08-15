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В Каменске-Уральском приостановлена работа кинотеатра «Кинофокс» и парка развлечений «Ягода-Малина»

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. В Каменске-Уральском из-за нарушений правил противопожарной безопасности приостановлена работа кинотеатра «Кинофокс» на улице Ленина, 36 «а» и парка развлечений «Ягода-Малина» на проспекте Победы, 75.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, решение о временном закрытии кинотеатра и парка было вынесено судом на основании итогов проверок.



Так, в здании «Кинофокса» были обнаружены ошибки на уровне проектных решений. Например, отсутствовали эвакуационные выходы из помещений на первом и втором этажах. В здании парка развлечений «Ягода Малина» детская игровая комната расположена на путях эвакуации. Здесь же между боулингом и кафе для противопожарной преграды не обустроены двери.



По итогам проверки прокуратура Каменска-Уральского направила в Красногорский районный суд два исковых заявления о запрете эксплуатации указанных зданий до устранения нарушений.



Помимо указанных объектов на территории города были проверены торговые центры «Колизей», «Дом», «Мегамарт 16», «Октябрьский», «Мандарин», «Сказка», торговый комплекс «ДЖАZZ» и рынок «Центральный». В каждом объекте были выявлены нарушения. По итогу осмотра было возбуждено десять административных дел по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».



После рассмотрения материалов прокуратуры суды назначили двум индивидуальным предпринимателям штрафы в размере 20 тыс. руб. Одно должностное лицо оштрафовано на 6 тыс. руб.



Напомним, масштабные проверки торговых центров и мест массового скопления людей прошли по всей стране после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Тогда погибло более 60 человек, большинство из которых — дети.

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