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В Свердловской области активизировались продавцы «газоанализаторов»

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало обращения на активную деятельность продавцов установки так называемых «газоанализаторов».



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, неизвестные лица обходят квартиры, представляясь сотрудниками газовых служб.



«В ходе разговора с жильцами они указывают на то, что необходимо установить специальные приборы контроля утечки газа. Информация представляется таким образом, что у потребителя не возникает сомнения в необходимости установить такой прибор, иначе последуют серьезные штрафы и даже отключение газоснабжения», — говорится в сообщении.



Однако нормы об обязательной установке газоанализаторов в законодательстве нет, как отмечают в надзорном ведомстве.

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