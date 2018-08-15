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В Свердловской области активизировались продавцы «газоанализаторов»

15 август 2018 (11:56)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало обращения на активную деятельность продавцов установки так называемых «газоанализаторов».

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, неизвестные лица обходят квартиры, представляясь сотрудниками газовых служб.

«В ходе разговора с жильцами они указывают на то, что необходимо установить специальные приборы контроля утечки газа. Информация представляется таким образом, что у потребителя не возникает сомнения в необходимости установить такой прибор, иначе последуют серьезные штрафы и даже отключение газоснабжения», — говорится в сообщении.

Однако нормы об обязательной установке газоанализаторов в законодательстве нет, как отмечают в надзорном ведомстве.

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