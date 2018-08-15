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Пик спроса на валюту в Екатеринбурге пришелся на 8-9 августа

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Пик интереса на обменные операции пришелся в банке «БКС Премьер» на 8-9 августа, когда обороты по конверсионным операциям среди клиентов филиала в Екатеринбурге выросли на 15-20% по сравнению с обычным временем, сообщил УрБК директор филиала «БКС Премьер» в Екатеринбурге Константин Ванеев.



«В целом люди примерно в равных пропорциях покупают и продают валюту. Интерес традиционно выше к доллару США, чем к евро. Самый большой рост количества операций наблюдался в онлайн-сервисе БКС», — отметил Константин Ванеев.



В то же время в банке отметили, что у населения не вырос спрос на валютные вклады.



«Здесь, по нашему мнению, работают два основных фактора. Во-первых, относительное «затишье» на валютном рынке после девальвации 2014-2015 убавило интерес вкладчиков к валюте. Кроме того, вероятно, часть денег с валютных депозитов перетекла в валютные же инвестиционные инструменты, поскольку они расширяют возможности инвесторов с точки зрения доходности и рисков», — рассказал Константин Ванеев.

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