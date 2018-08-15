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В Нижнетуринском районе из-за санитарных нарушений на 60 суток закрыт цех по производству полуфабрикатов

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Нижнетуринский городской суд Свердловской области приостановил на 60 суток работу цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов (ИП Перминова Л. И., Нижнетуринский район, поселок Сигнальный). Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Производство было приостановлено по итогам проверки, которую провело надзорное ведомство. В частности, выяснилось, что в цехе по производству мясных и овощных полуфабрикатов не соблюдались требования к водоснабжению и внутренней отделке производственных помещений. Также в цехе были обнаружены насекомые. Сотрудники предприятия не имели медицинских книжек и спецодежды.



В результате проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.6. КоАП.

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