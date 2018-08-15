Новости дня
В Нижнетуринском районе из-за санитарных нарушений на 60 суток закрыт цех по производству полуфабрикатов
15 август 2018 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Нижнетуринский городской суд Свердловской области приостановил на 60 суток работу цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов (ИП Перминова Л. И., Нижнетуринский район, поселок Сигнальный). Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Производство было приостановлено по итогам проверки, которую провело надзорное ведомство. В частности, выяснилось, что в цехе по производству мясных и овощных полуфабрикатов не соблюдались требования к водоснабжению и внутренней отделке производственных помещений. Также в цехе были обнаружены насекомые. Сотрудники предприятия не имели медицинских книжек и спецодежды.
В результате проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.6. КоАП.
Производство было приостановлено по итогам проверки, которую провело надзорное ведомство. В частности, выяснилось, что в цехе по производству мясных и овощных полуфабрикатов не соблюдались требования к водоснабжению и внутренней отделке производственных помещений. Также в цехе были обнаружены насекомые. Сотрудники предприятия не имели медицинских книжек и спецодежды.
В результате проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.6. КоАП.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге из-за нарушений на 45 суток приостановлена работа цеха по производству шашлыка
- В Красноуфимском районе из-за нарушений остановлен цех по производству мясных полуфабрикатов
- В Березовском из-за антисанитарии приостановлена работа цеха по производству мясных полуфабрикатов
- Роспотребнадзор из-за антисанитарии на три месяца закрыл цех мясных полуфабрикатов в Серове
- В Березовском цех по производству мясных полуфабрикатов нарушал режимы хранения продукции