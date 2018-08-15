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Росприроднадзор выявил нарушения природоохранного законодательства в работе Уральской свинцовой компании

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу в ходе плановой проверки ООО «Уральская свинцовая компания» выявил нарушения природоохранного законодательства.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, проверка проходила с 16 июля по 10 августа 2018 года. В ходе нее выявлено пять нарушений: одно в области охраны атмосферного воздуха, три в области обращения с отходами, одно в области платы за негативное воздействие на окружающую среду.



По результатам проверки выдано пять предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. Кроме того, Росприроднадзор по факту выявленных нарушений планирует возбудить административные дела в отношении юридического и должностных лиц ООО «УСК».

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