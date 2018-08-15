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Назначена дата судебного заседания по иску Банка России к Тагилбанку
15 август 2018 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области назначил дату заседания по иску ЦБ РФ о принудительной ликвидации АО «Тагилбанк» и определил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица ГК «Агентство по страхованию вкладов». Информация об этом размещена на сайте суда.
Судебное заседание назначено на 4 сентября 2018 года.
Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.
Судебное заседание назначено на 4 сентября 2018 года.
Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.
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