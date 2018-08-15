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Минтранс ожидает роста стоимости авиатоплива по итогам 2018 года на 30%
15 август 2018 (10:00)
УрБК, Москва, 15.08.2018. По итогам 2018 года стоимость авиатоплива может вырасти на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
По оценке Минтранса, в 2018 году потери авиакомпаний из-за скачка цен на топливо достигнут 50 млрд руб. В связи с этим ведомство предложило правительству и Минфину частично компенсировать перевозчикам дополнительные расходы. Сумма возмещения из бюджета может составить 22,5 млрд руб.
«Мы ожидаем, что совокупный рост стоимости авиакеросина по итогам 2018 года может составить до 30%, что может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты. Поэтому мы сформулировали предложение — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на авиакеросин. Предполагается, что (дополнительные расходы авиакомпаний могут составить — прим. ред.) до 50 млрд руб., мы предложили правительству и Минфину компенсацию в 22,5 млрд руб. Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе», ― цитирует ТАСС главу Минтранса РФ.
Напомним, что лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») из-за роста цен на авиатопливо с 28 октября 2018 года введет платную регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах, ее стоимость составит 25 евро. Онлайн-регистрация останется бесплатной.
По оценке Минтранса, в 2018 году потери авиакомпаний из-за скачка цен на топливо достигнут 50 млрд руб. В связи с этим ведомство предложило правительству и Минфину частично компенсировать перевозчикам дополнительные расходы. Сумма возмещения из бюджета может составить 22,5 млрд руб.
«Мы ожидаем, что совокупный рост стоимости авиакеросина по итогам 2018 года может составить до 30%, что может оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты. Поэтому мы сформулировали предложение — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на авиакеросин. Предполагается, что (дополнительные расходы авиакомпаний могут составить — прим. ред.) до 50 млрд руб., мы предложили правительству и Минфину компенсацию в 22,5 млрд руб. Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе», ― цитирует ТАСС главу Минтранса РФ.
Напомним, что лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») из-за роста цен на авиатопливо с 28 октября 2018 года введет платную регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах, ее стоимость составит 25 евро. Онлайн-регистрация останется бесплатной.
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