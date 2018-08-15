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В Екатеринбурге рабочий получил травмы в результате падения с крыши школы № 170

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. В Екатеринбурге начата проверка по факту травмирования рабочего во время ремонта кровли школы № 170 по адресу пр. Седова, 28. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Несчастный случай произошел накануне, 14 августа 2018 года около 17.00 по местному времени.



«На территории МАОУ средняя образовательная школа № 170 с углубленным изучением отдельных предметов при проведении работ по замене кровли с крыши здания произошло падение рабочего, в результате которого последним получен перелом позвоночника. Предварительно установлено, что рабочий являлся сотрудником подрядной организации ООО «Восход», — говорится в сообщении.



Характер полученных работником травм, а также степень тяжести вреда его здоровью в настоящий момент устанавливаются. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда, в том числе безопасности при проведении кровельных работ.

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