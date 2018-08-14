Кризис

В банках Екатеринбурга растет спрос на валютные вклады

В екатеринбургских банках зафиксировали повышенный спрос на валютные вклады, в связи с существенным снижением за прошедшую неделю курса рубля относительно доллара США и евро.



«Мы отмечаем рост спроса на валютные вклады. Если сравнивать август к июлю, то количество ежедневно оформляемых валютных вкладов увеличилось на 7%. Люди стремятся заработать как на ставке по вкладу, так и на волатильности курсов», — сообщили УрБК в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития.



Напомним, что с 7 августа 2018 года происходило снижение курсовой стоимости российской валюты. 13 августа 2018 курс доллара США превысил отметку в 68 руб., евро достиг 78 руб. Ослабление рубля происходит в связи с планируемой серией санкций США, направленных против промышленности и финансовой системы РФ. 14 августа на валютном рынке России происходит коррекция, и стоимость доллара США доходит до 66,8 руб.

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