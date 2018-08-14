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Объем банковских депозитов и средств на счетах организаций сократился за 7 месяцев 2018 года на 2,1%

УрБК, Москва, 14.08.2018. Объем депозитов и средств на счетах организаций в российских банках сократился за июль 2018 года на 1,8%, до 25 трлн руб. С начала года снижение по этому показателю составило 2,1% (за январь-июль 2017 года — прирост на 1,1%). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2018 года», опубликованном на сайте Банка России.



«В условиях сдержанной экономической динамики объем свободных средств организаций не столь значителен, что сказывается на замедлении прироста ресурсов, привлеченных банками от корпоративного сектора», — комментируют в Банке России снижение объема депозитов предприятий.



Кроме того, снизился темп прироста вкладов населения в банках относительно прошлого года. За семь месяцев 2018 года вклады населения в российских банках выросли на 3% (за январь-июль 2017 года — на 5%) и достигли к 1 августа 2018 года 27,1 трлн руб.

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