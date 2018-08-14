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В Екатеринбурге до конца августа перекрывается движение на отдельных участках улиц Вилонова и Фрунзе

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. В Екатеринбурге с 21 августа по 5 сентября, в связи со строительством сетей инженерно-технического обеспечения, будет закрыто движение транспорта в районе дома № 15 по улице Вилонова. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



Кроме того, будет закрыто движение транспорта в районе дома № 75 по улице Фрунзе. Здесь будут вестись ремонтные работы на магистральной сети с 21 по 28 августа. Объехать ремонтируемый участок автомобилисты смогут по улицам Серова, Щорса, Сурикова, Фурманова.

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