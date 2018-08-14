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В Екатеринбурге из-за нарушений на 45 суток приостановлена работа цеха по производству шашлыка

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. В Екатеринбурге по решению Октябрьского районного суда на 45 суток приостановлена работа заведения общепита ООО «Шашлыкян и Шампуридзе» на улице Декабристов, 32. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Предприятие занималось производством и продажей мясной продукции. Решение о закрытии было принято по итогам проверки, проведенной Роспотребнадзором по заявлению гражданина.



Как выяснилось, в заведении не соблюдались нормы санитарного законодательства. В частности, в моечной была смешана чистая и грязная посуда, у предприятия отсутствовали документы на мясо, мусорные урны не имели педалей и крышек. Кроме того, в процессе приготовления не проводилась маркировка продукции по датам, не соблюдались санитарные требования к хранению овощей, мытью посуды и инвентаря. В бытовых помещениях не проводился ремонт и уборка. Сотрудников заведения общепита никто не осматривал на наличие заболеваний.



По результатам проверки в отношении ООО «Шашлыкян и Шампуридзе» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

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