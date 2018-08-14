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Студент образовательной программы Группы ЧТПЗ завоевал серебряную медаль на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
14 август 2018 (17:04)
УрБК, Челябинск, 14.08.2018. Студент образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Максим Корякин завоевал серебряную медаль на VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. Белый металлург в составе сборной команды Свердловской области представлял регион в компетенции «Реверсивный инжиниринг». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Кроме Максима Корякина, в сборную Свердловской области вошли студенты корпоративной образовательной программы Артем Ульянов и Михаил Сохраннов. Они достойно выступили на соревнованиях, попав в десятку и пятерку лидеров общероссийского первенства. Победители и призеры Национального чемпионата войдут в расширенный состав сборной WorldSkills Russia и будут представлять страну на международных соревнованиях. В сентябре 2018 года сборная примет участие в чемпионате Европы EuroSkills Budapest 2018, а в августе 2019 года ― в чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019.
«Белые металлурги впервые представляли Свердловскую область на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в такой высокотехнологичной компетенции, как «Реверсивный инжиниринг». Серебряная медаль на общероссийских соревнованиях ― показатель качества профессиональной подготовки наших специалистов, высокого уровня развития роботизированных технологий в компании, готовности к внедрению инновационных решений», ― отмечает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.
Ранее Максим Корякин занял первое место в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также получил «золото» на корпоративном чемпионате сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).
Группа ЧТПЗ ― ассоциированный партнер Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), что дает компании право самостоятельно проводить открытые корпоративные чемпионаты в соответствии с требованиями и стандартами WorldSkills, а также принимать участие в чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech). Всего за 6 лет взаимодействия Группы ЧТПЗ с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) белые металлурги завоевали 76 медалей на чемпионатах профмастерства представителей рабочих профессий.
Кроме Максима Корякина, в сборную Свердловской области вошли студенты корпоративной образовательной программы Артем Ульянов и Михаил Сохраннов. Они достойно выступили на соревнованиях, попав в десятку и пятерку лидеров общероссийского первенства. Победители и призеры Национального чемпионата войдут в расширенный состав сборной WorldSkills Russia и будут представлять страну на международных соревнованиях. В сентябре 2018 года сборная примет участие в чемпионате Европы EuroSkills Budapest 2018, а в августе 2019 года ― в чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019.
«Белые металлурги впервые представляли Свердловскую область на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в такой высокотехнологичной компетенции, как «Реверсивный инжиниринг». Серебряная медаль на общероссийских соревнованиях ― показатель качества профессиональной подготовки наших специалистов, высокого уровня развития роботизированных технологий в компании, готовности к внедрению инновационных решений», ― отмечает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.
Ранее Максим Корякин занял первое место в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также получил «золото» на корпоративном чемпионате сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).
Группа ЧТПЗ ― ассоциированный партнер Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), что дает компании право самостоятельно проводить открытые корпоративные чемпионаты в соответствии с требованиями и стандартами WorldSkills, а также принимать участие в чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech). Всего за 6 лет взаимодействия Группы ЧТПЗ с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) белые металлурги завоевали 76 медалей на чемпионатах профмастерства представителей рабочих профессий.
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