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Студент образовательной программы Группы ЧТПЗ завоевал серебряную медаль на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»

УрБК, Челябинск, 14.08.2018. Студент образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Максим Корякин завоевал серебряную медаль на VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. Белый металлург в составе сборной команды Свердловской области представлял регион в компетенции «Реверсивный инжиниринг». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Кроме Максима Корякина, в сборную Свердловской области вошли студенты корпоративной образовательной программы Артем Ульянов и Михаил Сохраннов. Они достойно выступили на соревнованиях, попав в десятку и пятерку лидеров общероссийского первенства. Победители и призеры Национального чемпионата войдут в расширенный состав сборной WorldSkills Russia и будут представлять страну на международных соревнованиях. В сентябре 2018 года сборная примет участие в чемпионате Европы EuroSkills Budapest 2018, а в августе 2019 года ― в чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019.



«Белые металлурги впервые представляли Свердловскую область на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в такой высокотехнологичной компетенции, как «Реверсивный инжиниринг». Серебряная медаль на общероссийских соревнованиях ― показатель качества профессиональной подготовки наших специалистов, высокого уровня развития роботизированных технологий в компании, готовности к внедрению инновационных решений», ― отмечает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.



Ранее Максим Корякин занял первое место в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также получил «золото» на корпоративном чемпионате сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).



Группа ЧТПЗ ― ассоциированный партнер Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), что дает компании право самостоятельно проводить открытые корпоративные чемпионаты в соответствии с требованиями и стандартами WorldSkills, а также принимать участие в чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech). Всего за 6 лет взаимодействия Группы ЧТПЗ с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) белые металлурги завоевали 76 медалей на чемпионатах профмастерства представителей рабочих профессий.

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