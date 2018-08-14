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Российские банки получили за 6 месяцев 2018 года прибыль в 776 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.08.2018. За январь-июль 2018 года российские банки получили прибыль в 776 млрд руб. На формирование финансового результата оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств ФКБС. Без их учета прибыль банковского сектора за семь месяцев 2018 года составила 1 трлн руб. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2018 года», опубликованном на сайте Банка России.



Кредиты российских банков нефинансовым организациям за семь месяцев 2018 года с исключением влияния валютного курса выросли на 2,7%, кредиты физическим лицам — на 11,6%.



Ипотечный жилищный портфель (включая приобретенные права требования) с исключением влияния валютного курса по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки), за январь-июнь вырос на 10,6% (за январь-июнь 2017 года — прирост на 4,7%), а объем задолженности на 01.07.2018 достиг 5,9 трлн руб. Рублевые ипотечные кредиты — по-прежнему наиболее качественная статья активов банков.



Портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь-июнь 2018 года увеличился на 9,1%, до 6,6 трлн руб. (за январь-июнь 2017 года — прирост на 3,7%).



Объем автокредитов с начала 2018 года вырос на 4,5%, до 745 млрд руб. (за январь-июнь 2017 года — прирост на 3,1%). Качество этих кредитов по-прежнему ниже, чем розничного портфеля в целом, хотя доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сократилась за первое полугодие с 9,8 до 8,7%.



Просроченная задолженность по корпоративному портфелю за январь-июль увеличилась на 10,2%; по розничному портфелю объем просроченной задолженности сократился на 3,0%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям вырос с 6,4 до 6,8%, а по розничным кредитам — сократился с 7,0 до 6,0%.

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