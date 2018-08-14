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Жительница Первоуральска взыскала 18,5 тыс. рублей у салона красоты «Амели» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Жительница Первоуральска взыскала 18,5 тыс. руб. у салона красоты «Амели» в Екатеринбурге за некачественно оказанную косметологическую процедуру по увеличению губ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



По данным ведомства, женщина нашла косметический салон в социальной сети Instagram, там же договорилась о времени и месте проведения процедуры. Далее клиентка заплатила за услугу 10,2 тыс. руб.



«После оказанной услуги гражданка выявила недостатки, а именно правая часть верхней губы оказалась больше левой, а левая часть нижней губы оказалась больше правой части губы, уголки губ были ассиметричны. В добровольном порядке требования потребителя о безвозмездном устранении недостатков оказанной услуги не были удовлетворены», ― рассказали в надзорном органе.



Тогда женщина обратилась в Первоуральский консультационный пункт, где ей помогли подготовить исковое заявление. После обращения в суд ответчик предложила выплатить заказчику всю сумму исковых требований и написать отказ от иска. Потребитель согласилась на предложение ответчика, стороны заключили мировое соглашение. В судебном процессе потребителю была возвращена сумма в размере 18,5 тыс. руб.

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