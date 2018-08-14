Мисселинг — легальное мошенничество

Рынок финансовых услуг становится все более цивилизованным, и откровенное мошенничество встречается достаточно редко. Тем не менее недобросовестные участники финансового рынка находят возможности получить прибыль, используя психологию, социальную инженерию, введение клиента в заблуждение. В итоге финансовая операция имеет легальный характер с точки зрения закона, но противоречит реальным интересам клиента.Для таких ситуаций сейчас принято использовать термин «мисселинг», в дословном переводе — «неправильная продажа». Под этим понятием подразумевают введение клиента в заблуждение, намеренное утаивание информации о финансовом продукте или услуге, подмена одного финансового продукта другим.Также к мисселингу иногда относят такой способ нажиться на клиенте как повышение рискованности продукта. В этом случае клиенту с очень консервативными предпочтениями (с минимальным уровнем риска) намеренно предлагают рискованный продукт. При этом продавец (как правило, финансовый посредник, брокер) получает комиссию в любом случае. А клиент, желавший просто сохранить сбережения, отдается во власть непредсказуемым колебаниям рынка и может как получить дополнительный доход, так и потерять свои деньги.Законодательно ограничить мисселинг пока не представляется возможным, поскольку какого-то формализованного понятия для него нет.«Это связано с трудностью в конкретном определении такого процесса. Еще больше сложностей возникает с необходимостью доказывания умысла недобросовестной продажи со стороны продавца. Процесс реализации любого продукта, финансового в том числе, состоит из взаимодействия продавца и покупателя, роль обоих в равной степени существенна, а вот цели разные — продавец заинтересован в получении прибыли, а клиент желает сохранить и приумножить свои сбережения», — поясняет заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.Одним из примеров может служить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое стремительно выросло в 2017 году и стало самым крупным и быстроразвивающимся видом на российском рынке страхования. После начала увеличения таких продаж регулятору стали поступать жалобы, связанные с введением потребителей в заблуждение и навязыванием им одних финансовых услуг вместо других, поскольку основным каналом продаж ИСЖ для страховщиков является банковский.«Инвестиционное страхование — это долгосрочные инвестиции с преимуществами страхования жизни. При выборе такого финансового продукта вы позволяете страховой компании пользоваться вашими средствами. Накопления делятся на две части: гарантийная, которая обеспечивает возврат ваших денег, и инвестиционная, которая может обеспечить дополнительный доход. Стоит иметь в виду, что взносы и инвестиционный доход не застрахованы, в отличие от вкладов в банке. Если страховщик обанкротится, вы можете потерять все средства. Также расторгнув договор досрочно, рискуете лишиться части или же всех взносов, — рассказывает Светлана Фурдуй.В основе этой проблемы, как и многих других проблем потребителей финансовых услуг, лежит невнимательность к деталям при заключении договора, нежелание изучать предлагаемые к подписанию документы, готовность «верить на слово» сотрудникам банков.Жертвами «мисселинга» чаще становятся те клиенты, которые хотят разместить денежные средства во вклад. Недобросовестные продавцы под видом «вкладов с повышенной доходностью» предлагают им иные продукты, не раскрывая всех рисков и особенностей их использования. В подобных случаях банки выступают в качестве страховых агентов, предлагающих клиентам услуги ИСЖ. Чаще всего граждане обнаруживают подмену, когда хотят досрочно вернуть размещенные сбережения.Вкладчики — самая податливая аудитория для мисселинга. В поисках выгодных процентных ставок клиенты, желая сохранить и приумножить сбережения, охотно верят продавцам, обещающим доход выше среднего по рынку.Нередко вместо договоров вклада гражданам предлагаются облигации, иные ценные бумаги или комбинированный договор (часть — на вклад, часть — на инвестиционное страхование), также без объяснения особенностей и рисков такого продукта.«На рынке также встречаются примеры мисселинга и в случаях с аннуитетом инвестициями. Возьмём для примера продажу ценных бумаг, которые в первичный период обращения имеют фиксированный доход, а затем он уже зависит от многих рыночных факторов. Клиенту же раскрывается информация только о первых выплатах, а о последующих умалчивается. Хотя и описывается в полном объёме в условиях выпуска, но нам зачастую не хватает терпения и времени дочитать их до конца. Или совсем банальный пример — продажа ценных бумаг по цене, намного превышающей их рыночную стоимость. В этом случае при попытке их реализации клиент теряет деньги», — отмечает Светлана Фурдуй.Банк России считает важным обеспечить полную прозрачность в сфере предложения инвестиционных продуктов гражданам. По итогам анализа обращений он рекомендовал кредитным организациям, используя специально разработанную форму, информировать потребителей услуг о существенных особенностях предлагаемых им небанковских финансовых продуктов. Кроме того, положения по качественному информированию клиентов закреплены в требованиях к базовым стандартам по защите прав потребителей финансовых услуг, которые разрабатываются для некредитных финансовых организаций.6 июня 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках XXVII Международного финансового конгресса был подписан меморандум о взаимодействии ассоциаций, объединяющих кредитные организации, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. В рамках соглашения планируется разработка стандартов, направленных на борьбу с недобросовестными практиками продаж в банках финансовых продуктов и услуг некредитных финансовых организаций.В 2018 году регулятор в рамках превентивного поведенческого надзора проверяет у кредитных организаций качество информирования потребителей и разъяснения положений, содержащихся в соответствующих правилах страхования и договорах страхования.В разработке Центробанка находится базовый стандарт по защите интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг. Он предусматривает предоставление клиенту полной, однозначной и достоверной информации с детальным объяснением всех терминов на русском языке. Кроме нормативного регулирования, Банк России проводит большое количество мероприятий по финансовой грамотности.«Стоит отметить, что в случае несогласия клиента со сделкой, он, конечно, может рассчитывать на общегражданскую защиту. Но то количество времени, которое понадобится на расторжение договора в судебном порядке, несоизмеримо больше и требует ещё больших финансовых затрат, чем время, затраченное на изучение всех условий перед его заключением», — рекомендует Светлана Фурдуй.Представители регулятора подчеркивают, что принимая финансовое решение, нужно руководствоваться простым правилом: если вы не можете в нескольких словах рассказать о том, что собираетесь купить, надо воздержаться от покупки и разобраться в деталях.