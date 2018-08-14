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На юге Свердловской области 14 и 15 августа ожидаются сильные дожди и град

14 август 2018 (15:03)

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий на юге Свердловской области. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во второй половине дня 14 августа, ночью и днем 15 августа местами на юге Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, град, местами крупный, усиление ветра до 25 м/с. Возможно резкое ухудшение дорожной обстановки.

Кроме того, 15-16 августа местами на севере Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

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