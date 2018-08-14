Новости дня
На юге Свердловской области 14 и 15 августа ожидаются сильные дожди и град
14 август 2018 (15:03)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий на юге Свердловской области. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Во второй половине дня 14 августа, ночью и днем 15 августа местами на юге Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, град, местами крупный, усиление ветра до 25 м/с. Возможно резкое ухудшение дорожной обстановки.
Кроме того, 15-16 августа местами на севере Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Во второй половине дня 14 августа, ночью и днем 15 августа местами на юге Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, град, местами крупный, усиление ветра до 25 м/с. Возможно резкое ухудшение дорожной обстановки.
Кроме того, 15-16 августа местами на севере Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В отдельных районах Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
- Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области
- Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено на 10 июля
- В Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра, грозы, ливни и град
- В Свердловской области 9 мая ожидаются сильные дожди с ветром